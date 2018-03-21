Alınan bilgiye göre, 1994 yılında Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ'ın annesi Havva Dağ (69), Anamur ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücü henüz belirlenemeyen bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dağ'ı Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şehit annesi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay sonrası kaçtığı belirlenen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



Bu arada, Dağ'ın cenazesi Karaçukur Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.



Kaynak : AA