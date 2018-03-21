Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Alınan bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin İçel'de bombalı eylem hazırlığında oldukları bilgisine ulaşan MİT Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün bombacısı 'Denktav' kod adlı İdris D.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi İçel'de, droncu Barış Can S. ile birlikte 4 kişi de İstanbul'da gözaltına alındı.



KUZEY IRAK'TA PATLAYICI EĞİTİMİ ALMIŞLAR



Şüphelilerden 'Denktav' kod adlı İdris Değirmenci'nin (26), Kuzey Irak'ta patlayıcı ve hücre yapılanması oluşturma eğitimi aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce İçel'e geldiği, bu süre zarfında şüphe çekmemek için inşaat ve atölyelerde çalışarak kendisine normal bir vatandaş görüntüsü verdiği belirtildi.







SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF



Gözaltına alındıktan sonra bilgisayar ve cep telefonunda patlayıcı hazırlamak için araştırma yaptığı tespit edilen zanlının, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği, bomba eğitimi aldıktan sonra eylem için İçel'e geldiğini söylediği ifade edildi. İçel'de kaldığı süre içerisinde düşük model bir araç satın almak için araştırma yaptığı da belirliten şüphelinin ayrıca, adliye, emniyet, jandarma ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ile tesislerinde keşif yaptığı kaydedildi.



İstanbul'da yakalanan Barış Can S.'nin (29) ise drone eğitimi aldığı ve örgütün droncusu olarak bilindiği belirtildi.



Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İdris D. ile Barış Can S. tutuklanırken, M.D., E.K., D.D.E., B.Y. ve M.S.K. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.





Kaynak : İHA