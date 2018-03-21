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Afrin'de terörist mezarları bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'deki arama-tarama çalışmaları sırasında teröristlerin mezarlığı bulundu.

Dünya / 21 Mart 2018 Çarşamba 10:24
Afrin'de terörist mezarları bulundu
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlediği Afrin'deki arama-tarama çalışmaları sırasında teröristlerin mezarlığı bulundu.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' sürüyor.



Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.Harekat kapsamında ilçe merkezini teröristlerden temizleyen Mehmetçik, arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.Güvenlik güçleri, aramaları sırasında yüzlerce teröristin cesetlerinin olduğu mezarlar buldu.

Bölgedeki vatandaşlar, kazılan mezarların yeni olduğunu, Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden bazılarının buraya gömüldüğünü kaydetti. Kaynak : AA

Birleşmiş MilletlerTerör ÖrgütüZeytin DalıUluslararasıZeytin Dalı Harekatı


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