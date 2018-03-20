Tereyağ zam şampiyonu

Trabzon'da 6 ay önce fiyatı 20-25 TL'den satılan tereyağın kilosu bugünlerde 40-50 TL'den satılırken gıda ürünleri arasında fazla fiyatı yükselen ürün oldu.



Trabzon'da yaklaşık 20 yıldır esnaflık yapan Hüseyin Çalık, tereyağın fiyatının son 6 ayda tırmanışa geçtiğini belirterek, fiyatı en fazla artan ürün arasında yerini aldığını söyledi.



Çalık, besiciliğin giderek azaldığı için köylerden artık tereyağı eskisi gibi gelmediğini hatırlatarak, “Meslek hayatım boyunca, tereyağın fiyatının 6 aylık bir sürede fiyatını ikiye katladığına ilk kez tanık oluyorum. Altı ay önce kilosunu 20-25 TL'ye sattığımız tereyağını şimdilerde 40 TL'ye satıyoruz. Dolayısıyla bu iş arz talep meselesi. Tereyağı fazla gelmediğinden fiyatı da ister istemez yükselmiş oluyor. Yaklaşık 10-15 sene önce köylerden tereyağı getirenler çok oluyordu. Bir kısmını almıyorduk. Şimdi ise besicilik azaldığından artık köylerde tereyağı yapan sayısı çok azaldı. Üretime teşvik etmesi lazım. Böyle giderse tereyağımız tarihe karışacak” dedi.



Kaynak : İHA