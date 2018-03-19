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MS hastalığında 'ezber bozan' tedavi

Hastalarda semptomlarda iyileşme sağlandığı ve hastalığın durduğu gözlendi Kök hücre nakli yapılan 52 hastadan sadece 3'ünde nakiller başarısızlığa uğradı.

Sağlık / 19 Mart 2018 Pazartesi 10:46
MS hastalığında 'ezber bozan' tedavi

MS (Multipl Skleroz) hastalığında kök hücre naklinin, birçok hasta için 'ezber bozan' bir tedavi yöntemi olabileceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD, İngiltere, İsveç ve Brezilya'da 100'ün üstünde MS hastasıyla yapılan araştırma, kök hücre naklinin, semptomlarda iyileşme sağladığını ve hastalığı durdurduğunu gösterdi.

Araştırma çerçevesinde hastanın bağışıklık sisteminin kanser ilaçları kullanılarak temizlendiği, ardından sistemin kök hücre nakliyle yeniden çalıştırıldığı belirtildi.

Kök hücre nakli yapılan hastaların hepsinde MS'in alevlenip yatışan türünün bulunduğu, araştırmanın sonuçlarının Lizbon'da Avrupa Kemik ve İlik Nakli Topluluğunun yıllık toplantısında duyurulduğu kaydedildi.

Araştırmada kan yapıcı kök hücre nakli yapılan hastalar ilaç tedavisi olanlarla karşılaştırıldı. Bir yıl sonra kök hücre nakli yapılan hastaların sadece birinin kötüye gittiği, ilaç kullanan grupta kötüleşen hasta sayısının 39 olduğu belirtildi.

İzleyen 3 yıl süresince 52 hastadan üçünde nakiller başarısızlığa uğrarken, 50 hastadan ilaç tedavisine yanıt vermeyenlerin sayısının 30 olduğu bildirildi.

Hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan ve ataklar halinde görülen MS, erkeklere oranla kadınlarda 2 kat fazla görülüyor. Hastalık, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plak oluşmasına yol açıyor.

Dünyada yaklaşık 3 milyon MS hastası bulunuyor.

Kaynak : AA

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