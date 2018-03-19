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'Çanakkale Mahşeri' Kütahya'da da sahnelendi

Kütahya’da sahnelenen ’Çanakkale Mahşeri’ adlı tiyatro oyunu ilgi gördü.

Kültür-Sanat / 19 Mart 2018 Pazartesi 11:23
'Çanakkale Mahşeri' Kütahya'da da sahnelendi

Mahmud Tahsin'in yazıp yönettiği, cephede çarpışan beş askerin gözünden Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı oyun Kütahyalı sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Gösteri öncesi oyunla ilgili şu bilgiler verildi: 'Suvla kıyısında bir siper ve 5 aydır burada bir düşman bile görmemiş beş asker, 314 Mahmud, Komutan, Laz Cemal, Mehmet ve İstanbullu. Niye gelmişlerdir? Düşman niye buradan çıkmaz? Ana karargaha dönüp niye savaşmazlar? Tüm soruların cevabı aranırken, Bayram sabahı, namaz için hazırlık yaptıkları sırada sahilden büyük bir çıkarma yapıldığını fark ederler. Artık bir karar zamanıdır. Gitmek yada kalmak. Eve dönmek ya da özgürlük! İkisi içinde birçok neden vardır. Cephede çarpışan askerlerin gözünden savaşın hikayesi, ölümün birkaç adım ötesinde beklerken yaşadıkları iç çatışmalar.İki anzak askerinin üstlerine verdikleri rapordan alınarak uyarlanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılmış olan oyun, bilindik Çanakkale oyunlarının aksine, komedi ve dramı başarılı bir şekilde harmanlamasıyla yeni bir üslup arayışının peşinden gidiyor.'

Oyun sonrası sanatçılara Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş tarafından hediye takdim edildi. (EFE) Kaynak : İHA

AnzakÖzgürlükBelediye Başkan Yardımcısı


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