USD (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94 EURO (Alış - Satış) : 4,83 - 4,84

Bulan köşeyi dönecek! Herkes onu arıyor...

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ormanlık alanlarda çalı diplerinde yetişen kuzu göbeği bulmasının zor olması kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Aydın’ın Karacasu ilçesinde vatandaşların hem sportif bir faaliyet hem de ekonomik katma değer gözüyle baktığı göbekler bulanları bu sene sevindireceğe benziyor.

Sağlık / 19 Mart 2018 Pazartesi 08:55
Bulan köşeyi dönecek! Herkes onu arıyor...

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte sosyal bir aktiviyete dönüşen kuzu göbeğinin fiyatlarının kilosu 90 lirayı buldu. Önümüzdeki günlerde 70 liraya inmesi beklenen göbek fiyatlarının pazar fiyatını duyanlar “Et fiyatlarını katlamış” demekten kendini alamıyor.

Genellikle mart ve nisan aylarındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği Aydın’ın Karacasu ilçesinde özellikle Bahçeköy, Çamköy, Dereköy, Yazır, Ataköy gibi mahallerde çalı diplerinde bulunuyor. Hafta sonlarını değerlendirmek için çıktıkları arazi gezilerinde kuzu göbeği arayan Karacasulular bu işin ayrı bir bilgi ve tecrübe istediği söylüyorlar.

Fransa ve Almanya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenilen bu ürün yemeklerde kullanıldığı gibi farklı hastalıkların tedavisinde de değerlendiriliyor.


Kaynak : İHA

AlmanyaAtaköyÇamköyDereköyBahçeköy


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı