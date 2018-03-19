Başbakan Yıldırım: Tehdit kalkana kadar mücadele sürecek

Başbakan Binali Yıldırım, "Kahraman Mehmetçik ve ÖSO mensupları Afrin ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir. Her terör tehdidi ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu.
Konuşmasında Afrin'in kontrol altına alınmasıyla ilgili değerlendirme yapan Başbakan Yıldırım, 'Kahraman Mehmetçik ve ÖSO mensupları Afrin ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir. Her terör tehdidi ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir.' ifadesini kullandı.