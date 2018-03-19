Başbakan Yıldırım: Tehdit kalkana kadar mücadele sürecek

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu.



Konuşmasında Afrin'in kontrol altına alınmasıyla ilgili değerlendirme yapan Başbakan Yıldırım, 'Kahraman Mehmetçik ve ÖSO mensupları Afrin ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir. Her terör tehdidi ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir.' ifadesini kullandı.





Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



'Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Terör örgütlerini bertaraf etmek bölgede yaşayan mazlum kardeşlerimize karşı da bir borcumuzdu. Afrin bölgesinde huzur ortamının tesisi için gerekli adımları atıyoruz.



Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz söyleme hakkı yok. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO mensupları Afrin'i ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir, olay bu kadar açık ve nettir.



Her terör tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim bu bölgedeki mücadelemiz kim ne derse devam edecek.'