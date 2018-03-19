"Artık ilk Türkiye'nin kapısını çalacaklar"

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı harekâtında Afrin kent merkezinde kontrol tamamen sağlandı.



Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Afrin'de kontrolün sağlanmasıyla 15 Temmuz sonrasında bu ordunun onlarca yıl toparlanamayacağını iddia edenlere en güzel cevap verildiğini ifade etti.



'Türkiye'nin burada elde ettiği başarı ile bir çok ülkenin de hayallerini Ortadoğu tarihinin içine gömdüğünü söyleyen Mete Yarar 'Bundan sonra bölgede veya dünyada birşey yapmak isteyenlerin ilk kapısını çalacağı ülke Türkiye olacak' ifadelerini kullandı.



İşte Mete Yarar'ın yazısındaki o bölüm;



Allah'ıma bugünleri bize gösterdiği için şükürler olsun. Bugünleri bize yaşatan başta şehitlerimizin, gazilerimizin ve tüm hizmeti geçenlerin önünde dualarımız, şükranlarımız ve saygıyla eğiliyoruz.



Bugün geldiğimiz nokta Afrin'in çok ötesine geçmiş durumda.



15 Temmuz sonrasında bu ordunun onlarca yıl toparlanamayacağını iddia edenlere en güzel cevap Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı ile verildi.



PYD'yi yenilmez armada gibi dünyaya lanse eden ABD'ye Afrin'de yanlış ata oynadıkları bundan daha güzel anlatılamazdı.



ÖSO için terörist tabiri ve savaşmayı bilmiyor gibi suçlama yönetenlere, milli ÖSO, PYD'yi önüne katıp süpürerek cevap verdi.



PYD'ye sırtını dayayanlara bu kanlı örgütün arkasında Kürt halkının durmadığını gösterdi. Kürt halkı Afrin'de de aynı Türkiye'de olduğu gibi teröristi şehirlerinde istemediğini gösterdi. Yalnızca sırtını PYD'ye dayayanlar ve ÖSO ile dalga geçenler bir kez daha yere sırt üstü düştüler.



Türkiye'nin yaptığı operasyonu küçümseyenlere bir küçük hatırlatma yapmakta yarar vardır. Aynı operasyonu Suriye içinde kural tanımadan yapanlar bırakın harekatı bitirmeyi bir santim daha ilerleyemediler. Üç devleti arkasına alanlar operasyonlarında hala mevzi savaşı ötesine geçemediler .



Türkiye burda elde ettiği başarı ile bir çok ülkeninde hayallerini Ortadoğu tarihinin içine gömdü. Evet Türkiye için oyun kuramıyor diyenlere cevap 15 Temmuz'dan sonra defalarca verildi. Türkiye oyun bozmakla kalmadı istediği oyun planını sahaya net olarak yansıttı.



Bundan sonra bölgede veya dünyada birşey yapmak isteyenlerin ilk kapısını çalacağı ülke Türkiye olacak.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel