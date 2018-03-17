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Cübbeli'den ODA TV'ye cevap gecikmedi...

Cübbeli Ahmet Hoca, ODA TV'nin kendisi hakkında yaptığı bir habere cevap verdi...

Güncel / 17 Mart 2018 Cumartesi 14:26
Cübbeli'den ODA TV'ye cevap gecikmedi...

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler' diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti.

ODA TV, Cübbeli'nin bu ziyareti üzerinden Nurettin Yıldız'a sohbete giden Cübbeli'nin daha önceden 'Nurettin Yıldız'ın sohbeti dinlenmez' fetvası verdiğini hatırlattı.

Cübbeli'den bu habere yanıt gecikmedi.

ODA TV'YE MALZEME ÇIKMAZ

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ahmet Mahmut Ünlü 'Benim siyasetle işim olmaz Nureddin Yıldız Hocalar ile görüşmemden Oda TV'ye malzeme çıkmaz!' açıklamasında bulundu.




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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