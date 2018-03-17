Cübbeli'den ODA TV'ye cevap gecikmedi...

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler' diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti.



ODA TV, Cübbeli'nin bu ziyareti üzerinden Nurettin Yıldız'a sohbete giden Cübbeli'nin daha önceden 'Nurettin Yıldız'ın sohbeti dinlenmez' fetvası verdiğini hatırlattı.



Cübbeli'den bu habere yanıt gecikmedi.



ODA TV'YE MALZEME ÇIKMAZ



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ahmet Mahmut Ünlü 'Benim siyasetle işim olmaz Nureddin Yıldız Hocalar ile görüşmemden Oda TV'ye malzeme çıkmaz!' açıklamasında bulundu.











Benim siyasetle işim olmaz Nureddin Yıldız Hocalar ile görüşmemden Oda TV'ye malzeme çıkmaz! — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) 16 Mart 2018







