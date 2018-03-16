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Üsküdar'da Çanakkale'den Afrin'e Tuluyhan Uğurlu konseri

Üsküdar’da düzenlenen Çanakkale’den Afrin’e Tuluyhan Uğurlu konserine vatandaşlara yoğun ilgi gösterdi.

Kültür-Sanat / 16 Mart 2018 Cuma 09:39
Üsküdar'da Çanakkale'den Afrin'e Tuluyhan Uğurlu konseri
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Üsküdar Belediyesi, Çanakkale Destanı'nın 103'üncü yılında tüm şehitler, yurdun dört bir yanında ve Afrin'de teröristlere karşı mücadele veren kahraman Mehmetçik için bir program düzenledi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Piyanist Tuluyhan Uğurlu unutulmaz bir konser verdi. Piyanist Tuluyhan Uğurlu verdiği konserde birbirinden güzel bestelerini çaldı. Konsere katılan Üsküdarlı sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı.

Geceye katılan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, “Üsküdar'ımız bir tarih ve kültür şehri. Kültür merkezlerimizde farklı farklı etkinliklerimiz, farklı farklı seminerlerimiz oluyor. Bugün de Tuluyhan Uğurlu Bey'i misafir ettik.Anadolu coğrafyamız 1071'den beri bize kapılarını açtı. Bu tarihten günümüze kadar bu ülkeyi, bu toprakları vatan bize kılan şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyoruz. Bu minvalde de değerli sanatçımızı Tuluyhan Uğurlu'yu misafir ettik. Güzel bir resital sundu bizlere. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Konser sonrasında ayakta alkışlanan Tuluyhan Uğurlu'ya Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer çiçek takdim etti. Kaynak : İHA

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