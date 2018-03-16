Edinilen bilgiye göre olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Akşam saatlerinde bir kadın turisti alan UBER aracının yolunu kesen taksiciler sürücüye tepki gösterdi.



UBER sürücüsünden aracın camını açmasını isteyen bir taksi şoförü, “UBER'in yasak olduğunu bilmiyor musunuz?” diye sordu. “Ben şoförüm” karşılığını alan taksi şoförü “Yalan konuşuyorsunuz. UBER'lerin vurulduğunu biliyor musunuz?” diye tehdit etti.



UBER şoförü ile taksiciler arasındaki gergin anlar kameralara yansırken görüntüler Kanal D Ana Haber'de yayınlandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel