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Taksicilerden UBER'e ölüm tehdidi

Taksicilerin, UBER sürücüsünü ölümle tehdit ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Güncel / 16 Mart 2018 Cuma 09:55
Taksicilerden UBER'e ölüm tehdidi
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Edinilen bilgiye göre olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Akşam saatlerinde bir kadın turisti alan UBER aracının yolunu kesen taksiciler sürücüye tepki gösterdi.

UBER sürücüsünden aracın camını açmasını isteyen bir taksi şoförü, “UBER'in yasak olduğunu bilmiyor musunuz?” diye sordu. “Ben şoförüm” karşılığını alan taksi şoförü “Yalan konuşuyorsunuz. UBER'lerin vurulduğunu biliyor musunuz?” diye tehdit etti.

UBER şoförü ile taksiciler arasındaki gergin anlar kameralara yansırken görüntüler Kanal D Ana Haber'de yayınlandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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Taksi ŞoförüÖlüm Tehdidi


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