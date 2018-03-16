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Ebru Destan'dan 'Özcan Deniz' tepkisi

Ebru Destan, Özcan Deniz'le geçmişteki ilişkisinin hatırlatılması ardından evli olduğunu söyleyerek "İnsanlar sınırını, haddini bilecek" dedi.

Televizyon / 16 Mart 2018 Cuma 16:56
Ebru Destan'dan 'Özcan Deniz' tepkisi
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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile sevgilisi Feyza Aktan basına kapalı gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Aile arasında gerçekleşen tören Seda Sayan'ın programında da gündeme gelirken programa konuk olan Ebru Destan zor anlar yaşadı. Ebru Destan'ın geçmişte Özcan Deniz'le olan ilişkisinin hatırlatılması ardından ünlü ismin suratı düştü.

Ebru Destan - Özcan Deniz ilişkisini hatırlatan program yorumcusuna tepki gösteren Seda Sayan 'Bunları benim söylettiğimi düşünecekler. Yapmayın bunları. Şimdi seninle ben kavga edeceğim Bilal Özcan. Ben misafirlerimi ağırlarken bunları istemiyorum. Misafirlerimin böyle bir duruma düşmesini istemiyorum. Bundan sonra konuklarıma saygılı olun.' dedi. 

Ebru Destan ise evli ve çocuk sahibi olduğunu hatırlatarak 'İnsanlar neden bel altı vurmaktan bu kadar hoşlanıyor? Ne saçma bir soru. İnsanlar sınırını, haddini bilecek. Her soruyu soramazsanız.' diyerek tepki gösterdi. 

Bilal Özcan ise sözlerinden dolayı hem Ebru Destan'dan hem de Seda Sayan'da özür diledi.  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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