Çeyrek altın ve altın fiyatları 16.03.2018

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 165,1 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün, dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle 165,9 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 164,9 liradan tamamladı.



Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 165,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 271 lira, Cumhuriyet altını da 1.105 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1.313,7 dolara kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi eden altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 1.317,7 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundaki yükselişlerin altının gram fiyatında yeni zirvelerin test edilmesine neden olduğunu kaydetti.



Dolar kurunun altının gram fiyatının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildiren Memiş, 'Teknik olarak altının gram fiyatı 165 lira seviyesini yukarı yönlü kırarsa yükselişler 167 lira, geri çekilmeler yaşanırsa düşüşler 163 lira seviyesine kadar sürebilir.' ifadesini kullandı.



Memiş, ABD'de açıklanan verilerin beklentileri karşılaması ve ABD Merkez Bankası üyelerinden gelen olumlu açıklamaların altının ons fiyatını baskı altında bıraktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.313 doların destek, 1.323 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Kaynak : AA