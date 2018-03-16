Çavuşoğlu'ndan tarihi ayar

PROVOKATİF SORULAR
Toplantıda yerel gazeteci olduğunu iddia eden bir gazeteci Mevlüt çavuşoğlu
'nda provokatif söylemlere iki soru yöneltti.
Çavuşoğlu'na 'Afrin
operasyonu Suriye
bütünlüğüne, egemenliğine karşı değil mi? İkinci sorumda İsviçre
'de yer alan haberlerde iki Türk diplomatının Nazi Almanya
'sı dönemindeki gibi kaçırmaya çalışıldığı yazılıyor. Düşünceniz nedir?' diye sordu.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN AYAR
Çavuşoğlu soruya cevap vermeden önce gazeteci olduğunu iddia eden kişinin kurumunu sorarken, soruyu soran kişi kekelemeye başladı.
Karşısındakinin provokasyon amaçlı bu soruları sorduğunu anlayan Çavuşoğlu karşısındakinin yerel gazeteci söylemesi üzerine 'Kim olduğunuzu bilmiyorum yerel gazete
olarakta bilmiyorum ama biraz sorduğunuz soruda FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Dolayısıyla FETÖ ağzıyla sorulan sorulara cevap vermem. Afrin
'le ilgili açıklamaları bugüne kadar yaptık' dedi.