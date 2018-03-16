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Çavuşoğlu'ndan tarihi ayar

Mevlüt Çavuşoğlu, provokatif söylemlerle soru soran kişiye yerden yere vurdu.

Siyaset / 16 Mart 2018 Cuma 10:18
Çavuşoğlu'ndan tarihi ayar
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantı sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif beraber ortak basın toplantısı düzenledi.


PROVOKATİF SORULAR
Toplantıda yerel gazeteci olduğunu iddia eden bir gazeteci Mevlüt çavuşoğlu'nda provokatif söylemlere iki soru yöneltti.

Çavuşoğlu'na 'Afrin operasyonu Suriye bütünlüğüne, egemenliğine karşı değil mi? İkinci sorumda İsviçre'de yer alan haberlerde iki Türk diplomatının Nazi Almanya'sı dönemindeki gibi kaçırmaya çalışıldığı yazılıyor. Düşünceniz nedir?' diye sordu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AYAR

Çavuşoğlu soruya cevap vermeden önce gazeteci olduğunu iddia eden kişinin kurumunu sorarken, soruyu soran kişi kekelemeye başladı.

Karşısındakinin provokasyon amaçlı bu soruları sorduğunu anlayan Çavuşoğlu karşısındakinin yerel gazeteci söylemesi üzerine 'Kim olduğunuzu bilmiyorum yerel gazete olarakta bilmiyorum ama biraz sorduğunuz soruda FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Dolayısıyla FETÖ ağzıyla sorulan sorulara cevap vermem. Afrin'le ilgili açıklamaları bugüne kadar yaptık' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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