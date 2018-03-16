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Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Aysel Tuğluk, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 16 Mart 2018 Cuma 15:39
Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Aysel Tuğluk, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Van Milletvekili Tuğluk, 28 Aralık 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tuğluk, 2 Ocak 2018 tarihinde de 'Toplantı ve Gösteri Kanunu Muhalefet' nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski MilletvekiliGenel Başkan YardımcısıAysel Tuğluk


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