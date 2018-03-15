Pişmanlık kronik üzgünlüğe yol açıyor

Zi&On Psikiyatri Merkezinden Yrd.Doç.Dr. Onur Okan Demirci, “Pişmanlık, yaşamımız boyunca pek çok kez hissettiğimiz, tekrar olmasın diye çabaladığımız bir duygudur. Kimi zaman yapmadıklarımız için, kimi zaman yaptıklarımız için pişmanlık duyarız. Pişmanlık, genelde denemek isteyip de kişinin korktuğu için vazgeçtiği isteklere duyulur. Denememek zaten başarısız olmayı önceden kabul etmektir. Düzeltilmesi gereken ilişkilerin düzeltilmemesi, başarısız olma korkusuyla vazgeçilen istekler ve hayaller vb. durumlar kişilerin pişmanlık duymasına yol açar. Bazı araştırmalara göre, pişmanlık ve suçluluk duygusunun kadın ve erkeklerde farklı dağılım gösterdiğini; kadınlarda erkeklerden daha yüksek olduğu görülmektedir” dedi.



“PİŞMANLIK DEPRESYONDA SIK YAŞANAN BİR DUYGU”



Herkesin hayatının belirli zamanlarında kendi çapında pişmanlık yaşadığını ifade eden Dr. Demirci, “Önemli olan bu pişmanlık duygusuyla nasıl baş edilebileceğidir. Kişinin pişmanlıklarına odaklanması mutsuzluğuna ve acı çekmesine neden olur. Pişmanlık, mutsuzluk hallerine, kronik üzgünlüğe ve suçluluk hislerine yol açabilir. Depresyon sürekli olarak geçmişten pişmanlık duymakla ve gelecekten endişe etmekle ortaya çıkabilir. Pişmanlık hep kötü ve olumsuz durumları çağrıştırmaz. Pişmanlık onarıcı olarak da kullanılabilir. Eğer pişmanlık duygusu olmasaydı sürekli biriktirirdik. Arada sırada pişman olmak bizi yeni hatalar yapmaktan alıkoyabilir” diye konuştu.



Pişmanlıkla başa çıkılabileceğini kaydeden Dr. Demirci, 8 adımı şöyle sıraladı:



“Öncelikle pişmanlık duygusu yaşamaktan korkmayın, pişmanlığınızı olumlu yönde kullanın. İnandığınız şeyi yapmaktan korkmayın. Risk aldığınızda elde edeceğiniz en iyi olasılığı düşünün. Kızmak yerine kendinizi ve size pişmanlık yaşatanları affedin. Pişmanlıklara odaklanmayı bırakmayı deneyin. Başarısız olmanıza odaklanmak yerine hedefinize başka bir yoldan ulaşmaya çalışın, başka yollar deneyin. Kendinize, geçmişinize ve geleceğinize göz atın. Kendinize ileride en çok neleri yapmamış olmanın pişmanlığını yaşayacağınızı sorun. Son yıllarda neler eksikti? Neler yüktü? gibi. Pişman olduklarınızı ortadan kaldırmaya, eksik olanları tamamlamaya dönük pişman olmamak için tedbirler alın. Örneğin; gelecek yıla, geçmişte olan hangi pişmanlıklarınızı taşımak istemeyeceğinize karar verin.”



Kaynak : İHA