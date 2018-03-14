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Jandarmadan Afrin Operasyonuna Yeni Marş

'Aslan Mehmetçik' şiiri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı için marş şeklinde yeniden besteledi.

Siyaset / 14 Mart 2018 Çarşamba 23:35
Jandarmadan Afrin Operasyonuna Yeni Marş
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Jandarma Genel Komutanlığı, "Aslan Mehmetçik" şiirini Zeytin Dalı Harekatı için marş şeklinde yeniden besteledi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na, sözlerini Kahramanmaraş Elbistanlı şair Ramazan Pamuk'un yazdığı "Aslan Mehmetçik" şiirini yeniden besteleyerek destek verdi.

"Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmedim" sözleriyle başlayan şiir, marş ritminde yeniden düzenlendi.

"Aslan Mehmed'im" adı verilen marşın bestesini Özlem Üngör Kavadar, düzenlemesini ise Jandarma Bando Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp yaptı.

Kavadar ile İlker Gökkaya tarafından seslendirilen marş, Genel Komutanlık'ın "YouTube" kanalından da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46'ncı Muhtarlar Toplantısı'nda "Tabii hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. Mesela 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili, adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile maşallah mehter marşı ile yürüyor. Askerimizi de mehter marşı ile ayrıca yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak : AA

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