Çavuşoğlu'nun Washington ziyaretine Tillerson engeli!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta gerçekleşmesi öngörülen Washington ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.



Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta Washington'a giderek Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Suriye özellikle de Münbiç konusunda iki ülkenin atacağı adımlar konusunda görüşmeler yapması öngörülüyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Tillerson'ı görevden alarak dışişleri bakanlığı görevine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atamıştı.



Türkiye ile ABD arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele, Irak ve Suriye konularında görüşmeler yapılması için üç teknik komite kurulmuştu. Bunlardan Suriye komitesinin ilk toplantısı, kısa süre önce ABD'de yapılmıştı.





Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün Moskova'da yapılan Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantısında bir araya gelmiş ve "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." demişti.



Gazetecilere bilgi veren Aksoy bu ziyaretin ertelendiğini belirtirken, yeni dışişleri bakanı ile yapılacak görüşmenin tarihine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi. Görüşmenin Nisan ayında yapılması için temasların sürdüğü belirtildi.



Dün Moskova'daki temasları sırasında düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu bu görev değişikliği nedeniyle bu ziyaretin ertelenebileceğini belirtirken, "Yeni bakan kim olursa olsun bize saygı duyması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor" demişti.

