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100 yıl önce gelinlerin hayaliydi

Maraş işi tekniği ile işlenen ve tahmini süresi bir asır olduğu düşünülen tarihi gelinlik, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nde bulunan müzede sergileniyor.

Kültür-Sanat / 15 Mart 2018 Perşembe 09:45
100 yıl önce gelinlerin hayaliydi

Anadolu'nun gelenek ve görenekleri arasında önemli yer tutan, özellikle genç kızların hayallerini süsleyen gelinlik geleneği çok eski tarihlere kadar dayanıyor. 100 yıl önce Maraş işi tekniği ile işlenen bir gelinlik de günümüze kadar orijinal hali hiç bozulmadan ulaşmış durumda. Günümüze kadar ulaşan ve ender bulunan tarihi gelinlik, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü içerisindeki müzede sergileniyor. Konuyla ilgili Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Durna Gülşen, Maraş işi tekniğinin sergilenen asırlık gelinlikte hayat bulduğunu söyledi.

Müdire Gülşen, konuşmasının devamında, 'Gelinlik okulumuza sanatseverler tarafından hediye edildi. Tahmini süresi 100 yıl diye düşünüyoruz. Çünkü kumaşın dokusunu incelediğimizde anladık. Şu an müzemizde sergilenmekte. Gelen, gezen konuklarımıza göstermekteyiz. Maraş işi tekniği ile yapılmış bir gelinlik. Eskiden böyle el emeği, göz nuru eserler gelin olacak kızımızın gelin olmadan evvel yapıp, hazırladığı ve giydiği kıyafetlermiş. Tek tek, ilmek sayarak, ip sayarak, iğne ile kuyu kazarcasına çok zorlu ve meşakkatli el sanatlarımızdan olan Maraş işi tekniği, hakikaten bu güzel gelinlikte hayat bulmuş' diye konuştu.

Kaynak : İHA

Eskişehir


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