Terör örgütü sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor

TSK'ya ait İHA'lar, YPG/PKKlı teröristlerin, sivillerin Afrin kent merkezinden çıkmasını hendekle engellediği anları kaydetti Sivillerin kazı yapan dozere engel olmak ve kenti terk edebilmek için teröristlere kafa tuttuğu görüldü.
Afrin ilçe merkezindeki YPG/PKK'lı teröristlerin kenti terk etmek sivilleri hendekler kazarak engellemeye çalıştığı anlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) tarafından kaydedildi.
AA'nın ulaştığı İHA görüntülerinde, bir dozerin ilçe merkezinden hareket ederek sivillerin Afrin kent merkezini terk etmeye çalıştığı bir noktaya geldiği görülüyor.
Dozer, teröristlerin sivillere ait araç konvoyunu beklettiği bir noktanın hemen ilerisinde, yolun önünü kesecek şekilde kazı çalışması yapıyor.