Mehmetçiğin zeytini Marmarabirlik'ten

Savunma Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile geçen ay imzalanan gıda maddeleri tedariki protokolü kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) Marmarabirlik'ten alınacak sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytin yağının ilk partisi yola çıktı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Savunma Bakanlığı'nın kalite standartlarını göz önüne alarak üretici kuruluşu olan Marmarabirlik'in tercih edilmesinin diğer resmi kurumlara yapılacak satışlar için önemli bir referans olacağını söyledi.



Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ürün vermenin Marmarabirlik'in uzun yıllardır özlemle beklediği hedefler arasında olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, imzalanan protokolden dolayı büyük bir onur duyduklarına dikkat çekti. Asa, dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sofralık zeytin ve zeytin yağı temin edecek olmanın Marmarabirlik üreticisinin de emeğinin karşılığını alabilme adına önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.



8 kooperatif ve 32 bin ortağı ile Marmarabirlik'in büyük bir aile olduğunu dile getiren Hidamet Asa, “Marmarabirlik'de ilkler yaşanmaktadır. Üreticimizin alın terinin emeğe dönüştüğü, 64 yıllık geçmişi ile dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi olan Marmarabirlik, yakalamış olduğu başarı ivmesiyle her geçen yıl daha da büyüyen bir kurum haline gelmiştir. Yapılan her hizmet daha güçlü ortak, daha güçlü kooperatif ve daha güçlü bir Marmarabirlik ilkesiyle gerçekleştirilmektedir. Bu vesile ile 32 bin ortağımız adına başta hükümetimiz olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Nurettin Canikli'ye tekrar şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



Kaynak : İHA