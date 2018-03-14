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İngiltere'den flaş Rus'ya kararı!

İngiltere BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. İngiltere ayrıca 23 Rus diplomatı da sınır dışı etme kararı aldı.

Dünya / 14 Mart 2018 Çarşamba 15:53
İngiltere'den flaş Rus'ya kararı!

İngiltere, geçtiğimiz günlerde ülkesinde zehirlenen eski Rus ajanı için harekete geçti. İngiltere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

SINIR DIŞI KARARI

İngiltere, çifte ajan Serrgey Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı geçen hafta zehirlenerek hayatlarını kaybetmişti.

Yapılan incelemede olay yerine yakın 'Zizzi' adlı bir restoranda sinir sistemini etkileyen kimyasal maddenin kalıntılarına ulaşıldığını duyurulmuştu.

2006'DA TAKAS EDİLMİŞTİ

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere'ye gelen Skripal'in, Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6'e, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiİngiltereAvusturyaRusyaSınır Dışı


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