Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ederim ki Afrin akşama kadar düşmüş olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Temenni ederim ki akşama kadar inşallah Afrin tamamen düşmüş olur." dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



'En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın (İstiklal Marşı) hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara büyük iş düşüyor. Temenni ediyoruz ki o da çıkar.



Hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. 34 yıllık terörle mücadelemizi hakkıyla ifade edecek bir marşımız da yok. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı demeyim ama bir mehter marşı gibi bir marş yazamazlar mı? Evde torunum bile mehter marşıyla yürüyor.



15 Temmuz gibi büyük bir destanı anlatacak bir şiirimiz marşımız da mevcut değil. Şiirlerini yüreğiyle yazacak şairlerimize büyük görev düşüyor. Mehmet Akif Ersoy'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.



'AFRİN AKŞAMA KADAR DÜŞMÜŞ OLUR'



Bugün buraya gelirken Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık. Temenni ederim ki akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur. Tabii işimiz kolay değil. Batı gibi sivilleri öldürmüyoruz. Ruanda'da Libya'da on binleri yüz binleri öldürdüler. Önce bunların hesabını versinler. Irak'ta on binleri yüz binleri öldürenler bunun hesabını versinler. Türkiye sivilleri öldürmeyi hedef alsaydı, Afrin şu anda çoktan bitmişti.



'MEHMEDİM GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERİYOR'



Siviller arabalara bindirilerek koridordan çıkarılıyor. Benim mahmedim, yere atılan kuranı yerden kaldırırken el yapımı bombayla şehit ediliyor. Mehmedim her türlü hassasiyeti gösteriyor. Biraz uzuyor ama neticesi hayır olacak. Haber geldiği anda önce ben sonra siz beraber gideceğiz. Sanatçılar, sporcular beraber sınıra gidelim diyorlar, inşallah... Şair ne diyor, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, yürüyeceksin muhtarlar yürüyecek arkandan.



'O TERÖRİSTLERDE BU KADAR AKIL YOK'



Afrin'de kullandığımız silahların yüzde 65'i yerli. Bu daha da artacak. Bu kötü komşular bizi mülk sahibi, bilgi sahibi yaptı. Üretir duruma bizi getirdiler. Eksiğimiz çok ama bunları başaracağız. Dünyanın en iyi askeri eğitimlerinden geçirilen Batı medyasının allayıp pulladığı teröristler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Dağlarda ne tüneller açmışlar. O teröristlerde bu kadar akıl yok.



'KUZEY IRAK'I DA TERÖRİSTLERİN BAŞINA YIKACAĞIZ'



Güya Afrin şehir merkezinde direniş yapacaklarını söyleyen teröristler biz gelince arkalarına bakmadan kaçtılar. Kendileri kaçarken şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla engelliyorlar. Harekata başladığımız günden beri Afrin şehir merkezinin rejim güçlerine devredilmesi konusu köpürtülmeye devam ediyor. Afrin'e gidecek konvoylar yola bile çıkarıldı. Bu konvoyları içlerindeki sivillere zarar vermeden yollarda imha ettik ve oyunu bozduk. Şimdi de yapacağımız aynısıdır. Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğrusunu da Kuzey Irak sınırına kadar temizleyeceğiz. Yakında Kuzey Irak'ı da teröristlerin başına yıkacağız. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarız. Önceliğimiz kendi güvenliğimizdir.'