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Korkunç kaza!! 2 kişi yanarak öldü

Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen kazada, 2 kişi hurdaya dönen araçta yanarak can verdi.

3. Sayfa / 13 Mart 2018 Salı 11:40
Korkunç kaza!! 2 kişi yanarak öldü

Kaza, Bursa-İstanbul otobanı istikameti viyadük 2 üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ters şeritten geldiği iddia edilen 16 M 0301 plakalı otomobil, kendi şeridinde ilerleyen 34 KR 8707 otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu ters şeritten gelen otomobil alev almaya başladı.

Aracın içerisinde bulunan 2 kişi yanarak can verdi. Diğer otomobildeki 3 kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle otobanda trafik tek şeritten sağlanıyor.



Kaynak : İHA

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