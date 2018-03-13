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28 Şubat davası ertelendi

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmaları tamamlandı. 28 Şubat davasının 13 Nisan'a ertelendiği bildirildi.

Güncel / 13 Mart 2018 Salı 21:35
28 Şubat davası ertelendi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında karar çıktı. 103 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak' suçundan yargılandığı davada, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmaları tamamlandı. 28 Şubat davasının 13 Nisan'a ertelendiği bildirildi.

SAVCININ ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

Cumhuriyet Savcısı Yıldırım, esas hakkındaki görüşünde, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 60 kişinin suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıkların lehine olan Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırılmalarını isterken, 39 sanık hakkında beraat talebinde bulunmuştu.

Yıldırım ayrıca, yargılama sırasında hayatını kaybeden 4 sanık hakkındaki kamu davasının düşürülmesini talep etmişti.

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