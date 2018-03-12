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Düşen jetten ilk görüntüler

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçağın enkazına ulaşıldı.

Dünya / 12 Mart 2018 Pazartesi 11:39
Düşen jetten ilk görüntüler

Başaran Holding'e ait özel uçağın İran'da düşmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceği bildirildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait 'TC-TRB' kuyruk tescilli 'Canadair CL-600' tipi özel jetin, 'teknik arıza' çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan'ın 80 mil güneybatısına düştüğü belirtildi.

Telefonla görüşülen İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinin 'arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıkları, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı' bilgisini verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir.'








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