Cinderes'te 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber geldi. TSK' Cinderes'teki çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.



Açıklamada şöyle denildi:



'Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 12 Mart 2018 tarihinde Cenderis Bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.'



AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ



22 Ocak



Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan



23 Ocak



Üsteğmen Oğuz Kaan Usta



Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı



27 Ocak



Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan



Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş



3 Şubat



Teğmen Cihangir Çubukçu



Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen



Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül



Uzman Çavuş Ufuk Aktağ



Uzman Onbaşı Fırat Karaca



Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu



4 Şubat



Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren



Uzman Çavuş Selim Vurdal



5 Şubat



Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya



Piyade Teğmen Ahmet Aktepe



Uzman Çavuş Ali Yılmaz



7 Şubat



Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar



Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan



9 Şubat



Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu



10 Şubat



Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz



Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca



Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin



Uzman Çavuş Halis Koca



Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın



Uzman Erbaş Enes Sarıaslan



Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu



Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege



Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş



Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan



Pilot Üsteğmen Erdem Mut



Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman



17 Şubat



Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin



25 Şubat



Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü



01 Mart



Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik



Uzman çavuş Recep Çetin



Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç



Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol



Jandarma Astsubay Uğur Palancı



Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel



Jardarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek



Uzman Onbaşı Fuat Demir



12 Mart



1 asker şehit oldu