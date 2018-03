Başaran Holding jet kazası öncesi son fotoğraf! Üçü bu yaz evlenecekti, ikisi hamileydi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçakta 11 kişinin olduğu öğrenildi. Uçağın kaptan pilotunun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.



Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu ilk doğrulayan isim oldu. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İran hava sahasında TC-TRB kuyruk numaralı Türk jetinin düştüğüne dair bilgileri teyit etti.



BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDEN DÖNÜYORLARDI



Mina Başaran, kazadan 1 gün önce sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı…







Uçakta bulunan Hüseyin Başaran'ın kızı Mina'nın bekarlığa veda partisi düzenlediği ve 7 arkadaşıyla birlikte hafta sonunu Dubai'de geçirdiği belirtildi. Metgraf Matbaacılık'ın sahibi Murat Gezer'le nişanlı olan Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisine Dubai'ye gittiği öğrenildi.







ÜNLÜ TASARIMCI LİANA HANANEL DE UÇAKTAYDI



Yolculardan Liana Hananel'in, alarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği ettiği bikini markası Lily And Rose'un kurucusu olduğu belirlendi.



ÜÇÜ BU YAZ EVLENECEKTİ



Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay'ın bu yaz birer ay arayla evlenecekleri öğrenildi. Arkadaşların sırayla birbirlerinin bekarlığa veda partilerine katılmayı planladıkları gelen bilgiler arasında.







Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York'ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.



Sinem Akay: Mavi Jeans'in eski sahibi Çetin Akay'ın kızı Sinem Akay (27) ‘Casa di Denim' adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu.



Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısı ve hamileydi.



Liana Hananel: Lily and Rose mayoları tasarımcısı, evli ve 4 aylık bir bebeği vardı.



Ayşe And: Klinik psikolog olan Ayşe And'ın (30) nişanlıydı.



Zeynep Coşkun: Yeni nişanlanmıştı, bu yaz düğünü vardı.



Burcu Urfalı: Bug Uniform'un kurucusu.