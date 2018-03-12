Alanya'da karısını öldüren zanlı da öldü

Alanya'da yaşayan eczane işçisi Zehra Yılmaz (38), boşanma aşamasında olduğu ve evden uzaklaştırması bulunan ikinci eşi 3 çocuk babası Hasan Yılmaz'ın (54) konuşma teklifini kabul etti. Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi üzerindeki eczanenin yakınındaki çay ocağında konuşmaya başlayan ikili arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra Hasan Yılmaz, üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla Zehra Yılmaz'a 3 el ateş etti. Karın ve göğüs bölgesine isabet eden mermiler nedeniyle Zehra Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Hasan Yılmaz olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra aynı tabancayla başına ateş etti. Özel bir hastaneye kaldırılan Hasan Yılmaz da tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Zehra Yılmaz'ın ilk evliliğinden 2, Hasan Yılmaz'ın da ilk evliliğinden 3 çocuğu olduğu öğrenildi. İkinci evliliğinde mutluluğu bulmak isteyen genç kadının 2.5 yıl önce severek evlendiği ve bir süredir yeni eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtildi. Bir firmanın reklam departmanında çalışan Hasan Yılmaz'ın ise evden uzaklaştırma kararının bulduğu kaydedildi. Kaynak : İHA