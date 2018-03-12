Ahmet Aslan'dan Müzik Ziyafeti

Müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Ahmet Aslan, Çiğli’de verdiği konserle izleyenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. Türkü ve özgün müzik sevenler konsere büyük ilgi gösterince ek salon devreye sokularak dev ekranlarla konser bu alana yansıtıldı. Konsere katılan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, eşi Ergül Arslan, meclis üyeleri, muhtarlar ve Çiğli halkı müziğin ritmine bol bol eşlik ettiler. “Tanımadığım Ten”, “Geberiyorum” ve “Susarak Özlüyorum” gibi beğenilen eserleri seslendiren Ahmet Aslan, Anadolu’nun birçok yöresinden seslendirdiği türkülerle de büyük alkış topladı. Konserin sonunda Başkan Arslan, sanatçıya teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Kaynak : İHA