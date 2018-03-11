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Porsuk Çayı'nda romantik teklif

Eskişehir’in sembolik yerlerinden Porsuk Çayı üzerinde sevgilisine gondolla gezerken evlilik teklif eden gencin mutluluğuna, çevredeki vatandaşlar da şahit oldu.

Yaşam / 11 Mart 2018 Pazar 11:00
Porsuk Çayı'nda romantik teklif

Eskişehir’de bir gencin gondolda yaptığı evlilik teklifi kız arkadaşının büyük şaşkınlık yaşamasına yol açtı. Romantik teklif, çayın çevresinde oturan vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle takip edildi. “Kadın! Ruhumu ruhunla; nefesimi nefesinle bana yoldaş, geceme gündüz olur musun? Benimle evlenir misin?” yazılı pankart eşliğinde yapılan evlilik teklifi, çevredekiler ve çiftin arkadaşları tarafından desteklendi.

Yapılan teklife ’Evet’ cevabının alınması sonrasında çevredeki vatandaşlar mutluluğa ortak olurken, dakikalarca çifti alkışladı. Kaynak : İHA

Evlilik Teklifi


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