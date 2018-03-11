Olay, geçtiğimiz 24 Şubat Cumartesi günü saat 21.50 sıralarında Kartal Soğanlık Ortamahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 2 hırsız, mahalledeki bir binanın önüne geldi. Önce binanın arkasına geçen hırsızlar etrafı kolaçan ettikten sonra tekrardan binanın önüne geldi. Aralarında konuşan hırsızlardan biri ardından binanın alt katındaki demirliklerden tırmanmaya başladı.



Cebinde tornavidayla üst katlara doğru tırmanan hırsız ardından pencereden içeriye girdi. Diğer hırsız ise aşağıda etrafı gözledi. Yaklaşık 30 saniye sonra daireden inen hırsız ağzıyla tuttuğu bir poşet eşyayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Örümcek Adam gibi tırmandı, çaldıklarını ağzıyla tuttu



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 hırsız binanın önüne geliyor. Çevreyi gezen hırsızlardan biri alt katın demirliklerinden üst kata doğru tırmanıyor. Arka cebinde tornavida olduğu görülen hırsız kolayca daireye giriyor. Diğer hırsız ise aşağıda gözcülük yapıyor. İçeriden bir şeyler çalan hırsız ardından poşete koyduğu eşyaları ağzıyla tutarak aşağıya inmeye başlıyor. Kısa süre sonra hırsız suç ortağıyla birlikte gözden kayboluyor.



Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için inceleme başlattı. Kaynak : İHA