Onur Öymen'den Kılıçdaroğlu'na Afrin eleştirisi

TSK'nın Afrin'in teröristlerden tamizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 50 gün geride kaldı.



Operasyonun ilk günlerinde “Afrin merkezine girilmesin. Sınırımızı güven altına aldık. Afrin'i ele geçirmek için boşuna zayiat vermeyelim” diyen Kılıçdaroğlu'na eski bir CHP'liden tepki geldi.



Fatih Altaylı'ya konuşan eski CHP Milletvekili Onur Öymen, “Bu doğru bir yaklaşım değil. Zaten ABD'nin de yaklaşımı bu yönde. ‘Sınır güvenliğinizi sağladınız, orada durun' diyorlar. Ama Türkiye'nin tek meselesi sınır güvenliği değil ki. Asıl mesele ABD'nin kurmaya çalıştığı hatta bir ölçüde kurduğu Kürt devletinin Akdeniz'e açılmasını engellemek. Türkiye'nin asıl meselesi bu.' dedi.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel