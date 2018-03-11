Gönüllüler takımına geçen isim belli oldu

TV 8'in reyting rekormeni yarışmasında şaşırtan bir gelişme gerçekleşti.



Ünlüler takımında yer alan Nagihan, gönüllüler takımına geçti.



KENDİSİ BAŞVURMUŞ



Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada Hakan Hatipoğlu'nun gönüllüler takımına geçtiği sırada Nagihan'ın da gönüllüler takımına geçmek için kendilerine başvurduğunu söyledi.



'YEDEK LASTİK YAPTINIZ'



Bu geçiş ünlüler takımında şok etkisi yaparken, Nagihan kendisini 'Beni Sahra'nın yedek lastiği yaptığınız' sözleriyle savundu.





