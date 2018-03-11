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Gönüllüler takımına geçen isim belli oldu

Survivor'da ünlüler takımında yer alan Nagihan, gönüllüler takımına geçti.

Televizyon / 11 Mart 2018 Pazar 02:57
Gönüllüler takımına geçen isim belli oldu
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TV 8'in reyting rekormeni yarışmasında şaşırtan bir gelişme gerçekleşti.

Ünlüler takımında yer alan Nagihan, gönüllüler takımına geçti.

KENDİSİ BAŞVURMUŞ

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada Hakan Hatipoğlu'nun gönüllüler takımına geçtiği sırada Nagihan'ın da gönüllüler takımına geçmek için kendilerine başvurduğunu söyledi.

'YEDEK LASTİK YAPTINIZ'

Bu geçiş ünlüler takımında şok etkisi yaparken, Nagihan kendisini 'Beni Sahra'nın yedek lastiği yaptığınız' sözleriyle savundu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

SurvivorHakan HatipoğluÜnlüler


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