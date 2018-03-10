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Meteoroloji'den sevindiren tahmin!

Meteoroloji'den vatandaşları sevindirecek tahmin geldi. Haftasonu dışarıda vakit geçirmek için plan yapanlara müjde! Bahar havası Türkiye'yi etkisi altına bugünden itibaren alacak. Meteoroloji'den uyarı da gelmedi.

Yaşam / 10 Mart 2018 Cumartesi 09:27
Meteoroloji'den sevindiren tahmin!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ise Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU

İSTANBUL: Hava sıcaklığı 13 derece. Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA: Hava sıcaklığı 13 derece. Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği, bu sabah ve gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.

İZMİR: Hava sıcaklığı 20 derece. Parçalı ve az bulutlu, iç ve kuzey kesimler gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu geçecek.

Hava DurumuMeteoroloji Genel MüdürlüğüDoğu AnadoluDoğu Karadeniz


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