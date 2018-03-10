Halk Tv'de sinirlerin gerildiği an

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, katıldığı programda partisi eleştirilince oldukça sinirlendi.



NEDEN BİR ŞEY YAPMIYORSUNUZ?



Program sunucusu Fatih Ertürk, 2019 seçimleri yaklaşırken İYİ Parti'nin neden bir şey yapmadığını sordu. Bu sözlerin ardından oldukça gerildiği görülen Özdağ, 'Bizim bir şey yapmadığımız nerden çıkartıyorsunuz' diye çıkıştı.



YERİMİZİ BİLİYORUZ



Sözlerine devam eden Özdağ anketlerle kendini savunurken 'Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Nasıl anketler yaptırdığımız biliyoruz. Toplumsal tepkiyi ve nasıl yükseldiğimizi biliyoruz. Toplumdaki ve siyasetteki yerimizi biliyoruz. ' ifadelerini kullandı.





