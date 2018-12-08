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Alkollü sürücüye büyük ceza

Eskişehir’de, trafikte ters yönde araç kullanırken polis ekiplerince yakalanan alkollü sürücüye, toplam 10 bin 311 lira ceza kesildi.

3. Sayfa / 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:41
Alkollü sürücüye büyük ceza

Edinilen bilgiye göre, olay Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsünün ters yönde araç kullandığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan sürücünün 2,75 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, '3'üncü kez alkollü araç kullanmak, trafikten çekili aracı karayolunda kullanmak, ters yönde seyretmek, polisin 'Dur' ihtarlarına uymamak ve ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmaktan' toplam 10 bin 311 lira idari para cezası verildi.

Öte yandan otomobil, trafikten men edildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

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