DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 aydır Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fehed El Saccir'ın ilk duruşması Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.



Başiskele'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan, silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve örgüt içinde 'Emni' kod adı ile tanındığı suçlamaları ile geçtiğimiz Nisan ayından beri Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan El Saccir, ilk kez hakim karşısına çıktı. Gözaltına alındığındaki ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul eden ve etkin pişmanlıktan faydalanma talebinde bulunan Saccir, duruşmada ise hakkındaki iddiaları reddetti. DEAŞ infaz timinde olduğu suçlamalarını kabul etmeyen Saccir, Suriye'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adına görev yaptığını iddia etti.







“Özgür Suriye Ordusu'nda görevliydim”



DEAŞ örgütü içerisinde “Emni” lakabıyla tanındığı iddia edilen Fehed El Saccir'in ilk duruşmasına 3 tanık da katıldı.



Duruşmada hakkındaki iddiaları reddeden Saccir, 'Suriye'de Özgür Suriye Ordusu'ndaydım. DEAŞ, Deyrizor bölgesine gelince Türkiye'ye geçtim. DEAŞ tarafından yakalanmadım, hapse atılmadım. Özgür Suriye Ordusu tarafından silah eğitimi aldım. Dosyanın içerisinde yer alan kafası kesilmiş insan fotoğraflarını ben çekmedim. DEAŞ örgütünün eylemlerini fotoğraflamadım, videoya almadım. Herhangi bir kod ismi kullanmadım' dedi.



Yapılan savunmaların ardından gerekli belgelerin toplanabilmesi için duruşmayı 30 Ocak 2019 tarihine erteleyen mahkeme, zanlının tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kaynak : İHA

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