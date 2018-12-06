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Danıştay TSK'da başörtüyü durdurma kararını reddetti

Danıştay 2. Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsü serbestliği getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini 1’e karşı 4 üyenin oyuyla reddetti.

Güncel / 06 Aralık 2018 Perşembe 11:07
Danıştay TSK'da başörtüyü durdurma kararını reddetti

Eski Türkiye'ye ait tartışmaları yeniden gündeme sokmaya çalışanlara Danıştay'dan tokat gibi cevap geldi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) TSK'daki başörtü takabilme imkanını sağlayan kılı kıyafet değişikliğinin durdurlması yönündeki isteme Danıştay'dan ret cevabı geldi.

HKP İPTAL İSTEDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nca Şubat 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği'nde önemli bir değişikliğe imza atmış, başörtünün TSK'da kullanılabilmesi yönünde karar almıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP),söz konusu düzenlemenin iptali için Danıştay'da dava açtı. HKP düzenlenin yürütmenin durdurulmasını da istedi. Daire ilk olarak yürütmeye durdurma talebini inceledi.

DANIŞTAY'DAN RET CEVABI
Müzakereler sonucunda düzenlenenin yürütmesinin durdurulması istemi 1'e karşı 4 üyenin oyu ile reddedildi.

Kararda, “Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 6352 sayılı Yasa ile değiştirilen 2, fıkrasında sayılan koşullar (telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları) gerçekleşmemiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine oyçokluğu ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

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