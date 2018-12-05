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Seyir halindeki tır küle döndü

Kırıkkale-Ankara karayolunda seyir halindeki nişasta yüklü tırda meydana gelen yangında maddi hasar meydana geldi.

3. Sayfa / 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:36
Seyir halindeki tır küle döndü
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Yangın, Kırıkkale-Ankara karayolunun 25. kilometresi Elmadağ rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Vural idaresindeki nişasta yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden yanmaya başladı.

Alev ve dumanların yükseldiğini gören sürücü Vural, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ankara'nın Elmadağ Belediyesine ait itfaiye ekipleriyle Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine ait ekipler, tırdaki yangına müdahale ederek söndürdü. Adeta alev topuna dönen tırda büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak : İHA

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Yangına Müdahale


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