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Mersin'de okullar tatil edildi

Mersin'de beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

Güncel / 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:51
Mersin'de okullar tatil edildi

Mersin'de beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın için ara verildi.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini, bunun da olumsuzluklara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan kararla yarın eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

Vali Ali İhsan Su da Twitter'dan 'Değerli veliler kıymetli öğrenciler, kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.' şeklinde açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise Mersin'in merkez Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli ilçeleri ile Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın, gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve cuma günü sabahına kadar devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Mersin


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