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Motorinde bir indirim daha

Motorinin litre satış fiyatında 8 kuruş indirim yapıldı.

Ekonomi / 04 Aralık 2018 Salı 16:36
Motorinde bir indirim daha

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 8 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,98 liradan 5,90 liraya, Ankara ve İzmir'de 6,06 liradan 5,98 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Kaynak : İHA

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