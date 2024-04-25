Türkiye'nin barış gücü planını Arap ülkeleri kabul etmedi

İsrail merkezli Kan News'e konuşan bir Arap diplomat, Türkiye'nin, İsrail'in saldırılarının ilk aylarında Arap ülkelerine bir plan önerdiğini, fakat bazı Arap ülkelerinin bu planı reddettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim 2023'te düzenlenen Büyük Filistin Mitinginde konuştu.Türkiye tarafından tasarlanan plana göre Türkiye ve Arap ülkeleri, Gazze ve Batı Şeria'da bir barış gücü konuşlandıracaktı. Konu hakkında bilgi sahibi olan Arap diplomat, Türkiye'nin tasarladığı planın, aralarında Mısır'ın da bulunduğu bazı Arap ülkeleri tarafından reddedildiğini açıkladı.Kan News'e konuşan Arap diplomat, Türkiye'nin, Gazze'ye fayda sağlamak amacıyla kendini bölgede ABD'ye karşı merkezi bir aktör olarak konumlandırmak için de her yolu denediğini söyledi.Filistinliler, 2017'de Kudüs'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla İsrail'i protesto etti.Arap devletler Türkiye'ye şüpheyle bakıyorArap devletlerinin, Türkiye'nin Filistin sahasında yürüttüğü girişimlere şüpheyle baktıklarını söyleyen diplomata göre Türkiye, Katar'ın rehine anlaşması için yürüttüğü müzakerelerindeki başarısızlığına rağmen ortaya kendini atarak bir şeyler yapmaya çalışıyor.Arap diplomat, son iddiasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere son günlerde Türkiye'nin, Hamas liderleriyle sık sık yaptığı görüşmelere dayandırıyor.Hamas liderlerinden Halid Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kucaklaşıyor.20 Nisan 2024 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.