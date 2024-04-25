MSB'den Irak ile Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Irak ile terörle mücadele kapsamında yapılan işbirliğine vurgu yapılırken, Ortak Koordinasyon Merkez'inin de masaya yatırıldığı belirtildi.Millî Savunma Bakanlığı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümü kapsamında;- Sayın Bakanımız, şehit ve gazilerimizin kıymetli çocukları ile 'Vatan Marşı'nı seslendiren TRT Çocuk Korosuyla Bakanlığımızda bir araya gelmiş, komuta kademesi ile birlikte Ankara Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen törene ve Meclis'teki özel oturum ile resepsiyona katılmış,- Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilmiş,- Çanakkale'de SOLOTÜRK, Antalya'da Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisinin yanı sıra Düzce'de 3 uçak ile muharip uçak geçişi yapılmıştır.Milletimizle birlikte büyük bir coşku ve birçok etkinlikle kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz.Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 109'uncu yıl dönümünde Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımız ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.Çanakkale Kara Muharebeleri'nin yıl dönümü ve 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü Etkinliği kapsamında, 24-25 Nisan'da SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de (Şehitler Abidesi) gösteri uçuşları icra edilmektedir.TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTIDeğerli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesini; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürmektedir.Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;- Son bir haftada 54,- 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 360'ı Irak'ın, 442'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Kararlı operasyonlarımız sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha 21 Nisan'da Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.HUDUT GÜVENLİĞİBirliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 284 şahıs yakalanmış, 2.291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.769'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 48.596'ya yükselmiştir.Değerli Basın Mensupları,Sayın Bakanımız;- 22 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretine refakat etmiş,- 24 Nisan'da Vietnam Savunma Sanayi Başkanı'nı kabul etmiş, aynı gün Avustralya Savunma Bakanı ile Gelibolu/Çanakkale'de savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir görüşme yapmıştır.- Sayın Bakanımız dün (24 Nisan) ve bugün de (25 Nisan) resmî ziyaret kapsamında bulunduğu Romanya'da mevkidaşıyla ikili ve askerî ilişkiler başta olmak üzere NATO ve bölgesel güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirecektir.-18-19 Nisan'da Pakistan'a resmî ziyarette bulunan Sayın Genelkurmay Başkanımız, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, Savunma Bakanı tarafından kabul edilmiş ve iki ülke ilişkileri ile silahlı kuvvetler arasındaki iş birliğine sağladığı katkılardan dolayı Pakistan Cumhurbaşkanı tarafından kendisine 'Pakistan İmtiyaz Nişanı' tevdi edilmiştir.BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLERTürk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta; bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunmaktadır.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen Irak ziyaretinde;- 'Askerî Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası' ve 'Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' imzalanmıştır. Anlaşmaların imzalanmasıyla askerî eğitim iş birliği faaliyet alanlarının genişleyeceğini ve askerî ilişkilerimizin daha ileri seviyeye taşınacağını değerlendiriyoruz.- Ayrıca, ziyaret esnasında akdedilen 'Stratejik Çerçeve Hakkında Mutabakat Zaptı' ile ülkelerimizin, kalıcı hâle gelecek iş birliği vesilesiyle terörle mücadele konusunda daha sağlam zeminde ilerlemesini amaçlıyoruz.- PKK terör örgütünün Irak tarafından 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyor, bu yöndeki tasavvurun 'terör örgütü' ilanına doğru evrilmesini bekliyoruz.Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı,22 Nisan'da Atina'da gerçekleştirilmiştir.Olumlu bir havada geçen toplantıda; 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler ile 2025 yılı uygulama planında yer alacak faaliyetler ele alınmış, bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır.İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar karşısında ülkemizin önceliği saldırıların durdurulması ve bölgesel barış adına kalıcı ateşkesin bir an önce tesis edilmesidir.Masum Filistinlilerin özellikle çocukların öldürülmesinin ve yerlerinden edilmesinin hiçbir bahanesi olamaz. Hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplum yaşanan bu vahşet karşısında seslerini yükseltmeli, bu haksızlık ve hukuksuzluğun tüm dünyaya da yansıyabileceğini unutmamalıdır.Ayrıca; sözde Ermeni soykırımı olarak çarpıtılan olaylarda Ermeniler tarafından katledilen savunmasız ve masum Türkleri bir kez daha rahmetle anıyoruz.EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLERDeğerli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.Bu kapsamda;- Fransa'da Mayın Harekâtına yönelik düzenlenen OLIVES NOIRES-2024 ile Romanya ev sahipliğinde Batı Karadeniz'de Temel Deniz Harekâtına yönelik icra edilen SEA SHIELD-2024 tatbikatlarına katılım sağlanmıştır.- Birleşik Arap Emirlikleri'nde DESERT FLAG-9/2024,- Estonya'da LOCKED SHİELDS (Kilitli Kalkan) -24,- Cezayir'de Tehlike Altındaki Yolcu Gemisine Yardım-2024,- Aksaz/Muğla'da KURTARAN-2024 tatbikatları ile,- Millî Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmektedir.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin planlı en büyük tatbikatlarından olan EFES-2024'ün Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası bugün (25 Nisan) başlamış olup 08 Mayıs'a kadar devam edecektir. Söz konusu tatbikatın Fiilî Atışlı Safhası ise 09-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Şu ana kadar 49 ülkeden 1.567 personelin katılacağı bildirilen tatbikat son yılların en geniş katılımlı EFES tatbikatı olacaktır.- 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Arnavutluk'ta NEPTUNE STRIKE 24.1 faaliyeti ile 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında ise Mayın Harekâtına yönelik eğitimler kapsamında İspanya'da SPANISH MINEX-2024 tatbikatları icra edilecektir.NEPTUNE STRIKE faaliyetinin 26-30 Nisan arasındaki bölümüne TCG Anadolu'nun liderliğinde Anadolu Görev Grubu ile ilk defa katılım sağlanacaktır.- İspanya Deniz Kuvvetlerine ait BLAS DE LEZO gemisi İzmir'e, JUAN CARLOS gemisi İstanbul'a, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait SANGRAM gemisi Mersin'e, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait GROMITZ gemisi de Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirmiştir.Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, ERTUĞRUL fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG KINALIADA korvetimiz, Cidde ve Cibuti'nin ardından 23 Nisan'da Mogadişu/Somali'ye ulaşmıştır.Somali'de liman ziyareti yapan TCG KINALIADA korvetimiz, Somali Cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edilmiştir.Gemimizi bizzat ziyaret ederek onurlandıran Somali Cumhurbaşkanı, konuşmasında iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığa vurgu yapmıştır.Bu vesileyle Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimizin artarak devam edeceğini bir kez daha vurguluyoruz.TCG KINALIADA korvetimiz bugün bir sonraki liman olan Maldivler'e doğru seyre başlayacak ve Japonya'ya intikaline devam edecektir.NATO Müşterek Hava ve Deniz Komutanlıkları iş birliği kapsamında; Muharebe Görev Kuvveti tarafından 22 Nisan'da Doğu Akdeniz'de icra edilen Hava Savunma Eğitimine 4 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmıştır.Yarın (26 Nisan) Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde SOLOTÜRK pilotlarımızın, 27 Nisan'da ise Yeşilköy/İstanbul'da bulunan Hava Kuvvetleri Müzemizde Türk Yıldızlarımızın söyleşi ve imza etkinlikleri yapılacaktır. Söz konusu etkinliklere tüm halkımız davetlidir.SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİSayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geliştirilen yerli, millî ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayisi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığı daha da artmaktadır.Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Taşınabilir Elektronik Taarruz Sisteminin (MİLKAR) muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULARPersonel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.- 03 Nisan'da başlayan '2024 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri' 10 Mayıs'a kadar,- 24 Nisan'da başlayan '2024 yılı Millî Savunma Bakanlığına Açıktan İşçi Temini' başvuruları ise 29 Nisan'a kadar devam edecektir.Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesisine yönelik faaliyetlerine artan bir gayretle devam edecektir.CUMHURBAŞKANI'NIN IRAK ZİYARETİ VE TERÖRLE MÜCADELEMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında terörle mücadeleye ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:'Sn. Bakanımızın da refakat ettiği Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Irak ziyaretinde Türkiye-Irak ilişkileri geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Görüşmelerde başta PKK olmak üzere FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımlar istişare edilmiştir.ORTAK KOORDİNASYON MERKEZİBu adımlara yönelik diğer anlaşmalarla birlikte terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında işbirliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar aktedilmiştir. Bu kapsamda güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek 'Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin' esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir.Irak'a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler.ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ VE SAVUNMA SANAYİİNDEKİ KISITLAMALARBakanlık kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Ankara'yı ziyaretinde Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına dair sorulara şu yanıtı verdi:'Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sn. Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi; önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz'YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISIBakanlık kaynakları, Atina'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın detaylarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: 'Toplantı 22 Nisan 2024 tarihinde Atina'da samimi bir ortamda icra edilmiştir. Toplantıda; daha önce mutabık kalınan ve 2024 yılı boyunca icra edilecek karşılıklı faaliyetler gözden geçirilmiş, 2025 Yılı Uygulama Planı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, 2025 yılında 9'u Yunanistan'da ve 9'u Türkiye'de olmak üzere icra edilecek taslak faaliyetler görüşülmüştür. Bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır. Diğer taraftan, daha önce mutabık kalınan 2024 yılı Uygulama Planı kapsamında; Milli Savunma Üniversitesi'nden bir heyetimiz, Haziran ayında Yunan Milli Savunma Koleji'ni ziyaret edecektir.'ARNAVUTLUK'TA İCRA EDİLECEK NEPTUNE STRIKE TATBİKATIBakanlık kaynakları, Arnavutluk'ta icra edilecek olan NEPTUNE STRIKE Tatbikatı'na katılacak ANADOLU GÖREV GRUBU'na ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:'26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Arnavutluk'ta icra edilecek NEPTUNE STRIKE Tatbikatının, 26-30 Nisan arasındaki bölümüne TCG ANADOLU'nun liderliğinde ANADOLU GÖREV GRUBU ile ilk defa katılım sağlanacaktır.ANADOLU GÖREV GRUBU'NDA; TCG ANADOLU, TCG SALİHREİS, TCG BÜYÜKADA, 2 AH-1W Taarruz Helikopteri, 2 SH-70 Genel Maksat Helikopteri, 1 Bölük Çıkarma Timi, 4 Mekanize Çıkarma Aracı, 8 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı, çeşitli zırhlı araçlardan oluşan amfibi unsurlar ve 150 personel ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 3 adet AS-532 Cougar Genel Maksat Helikopteri yer alacak.