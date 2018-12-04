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Araçlara kafa ve yumruk atarak zarar verdiler

Manisa'da, iki kişinin park halindeki araçlara zarar verme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 04 Aralık 2018 Salı 21:17
Araçlara kafa ve yumruk atarak zarar verdiler

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, iki kişinin park halindeki otomobillere zarar vermesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tevfikiye Mahallesi'nde park halindeki otomobillerine hasar verildiğini gören kişiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada iki kişinin, otomobillere kafa ve yumruk atarak hasar verdiği tespit edildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin araçlara kafa ve yumruk atması yer alıyor. Kaynak : AA

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YunusemreGüvenlik Kamerası


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