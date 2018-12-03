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Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan geldi

Türkiye’nin en çok hangi Avrupa ülkelerinden misafir ağırladığı belli olurken, geçen yıl en çok turistin Rusya’dan geldiği görüldü. İkinci sırada ise Almanya yer aldı.

Ekonomi / 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
Türkiye'ye en fazla turist Rusya'dan geldi

Medya takibinde önde gelen kurumlardan Ajans Press, Türkiye'ye en çok hangi Avrupa ülkelerinden turist geldiğine yönelik bilgileri derledi. Kurumun, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'ye geçen yıl en çok turistin Rusya'dan geldiği görüldü.

Böylelikle, Rusya'dan 4 milyon 715 bin 438 kişinin ülkemize giriş yaptığı saptandı. Rusya'dan sonra ise en çok turist Almanya'dan gelirken, 3 milyon 584 bin 653 kişi olduğu belirlendi. Geçen yıl ülkemize 1 milyondan fazla turist yollayan diğer ülkeler ise; Gürcistan, Bulgaristan, Birleşik Krallık ve Ukrayna olarak kayıtlara geçti. Buna karşın Türkiye'ye en az turistin 2 bin 455 kişi ile İzlanda'dan gelmesi dikkat çekti.

Ajans Press ve PRNet'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. Araştırmaya konu olan 2017 yılında turizm başlığı altında 268 bin 782 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakamın 2018 yılında 328 bin 559 olduğu görüldü.

Bacasız sanayi en önemli gelir kaynakları arasında yer alırken, ikili ilişkilerin düzelmesinin ardından Rusya başta olmak üzere turist sayısında yaşanan artışın medyanın da gündem başlıklar arasında yer aldığı görüldü.

Kaynak : İHA

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