USD (Alış - Satış) : 5,16 - 5,17 EURO (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88

Çığ altında kalan bir dağcı kurtarıldı

Niğde'de Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken çığ düşmesi sonucu mahsur kalan iki dağcıdan Hilal İşcan kurtarıldı. Diğer dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un kurtarma çalışmaları ise sürüyor...

Güncel / 03 Aralık 2018 Pazartesi 08:54
Çığ altında kalan bir dağcı kurtarıldı

AKUT Kurtarma ekibinden Dursun Şimşek arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şu an dağcılardan bir tanesi helikopterler tarafından alındı. Diğer arkadaşı da şuanda biz arıyoruz. Aramalarımız sürüyor. Şu anda çığ bölgesindeyiz. Uzun bir çığ kulvarı var. Bu kulvar üzerinde eşyalarını bulduk ama bu eşyaların kaybolan dağcıya ait olmadığı belirtildi. Şu an arama çalışmalarımız devam ediyor.

Bölge zor bir bölge. Uzun süreceğe benziyor. Etap etap geçiyoruz kayaları. Ekipler diğer illerden de gelecekler. Buz kütleleri var, kar kütleleri var, onları da geçmeye çalışıyoruz"

KURTULDU, TELEFONLA YARDIM İSTEDİ

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı Eznevit mekisinde 2 dağcının üzerine dün 16.00 sıralarında çığ düştü. Kendi imkanıyla kurtulan Hilal İşcan, çığ altında kalan arkadaşı Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşamayınca telefonla yardım istedi. Bölgeye AFAD, UMKE, AKUT ekipleri sevk edildi.

Niğde'de çığ faciası

DemirkazıkÇığ FelaketiJandarmaÇığ Düşmesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı