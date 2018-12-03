İçişleri Bakanlığı, 26 Kasım - 3 Aralık 2018 tarihlerinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 836 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 163 terör (PKK/KCK 598, sol 10, DEAŞ 17, FETÖ/PDY 538), 3 bin 338 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 153 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 654 kişi gözaltına alındı. Son 1 haftada yurt içinde 6'sı sağ, 5'i teslim olmak üzere aralarında Gri Kategoride aranan Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş ile sözde grup sorumlusu Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya'nın da bulunduğu 14 terörist etkisiz hale getirildi.



Yapılan operasyonlar neticesinde Diyarbakır'da 3, Şırnak'ta 6, Bingöl'de 32, Tunceli'de 18, Batman 3, Muş 3, Hatay 2 ve Adıyaman 1 olmak üzere 68 sığınak/barınak /mağara kullanılamaz hale getirildi.



13'ü ağır ve uzun namlulu toplam 41 silah, 9 adet el bombası, 430 kilogram patlayıcı madde, 6 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi, 3 bin 851 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE 3 BİN 338 GÖZALTI



Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 337 operasyonda 907 kilogram esrar, 241 kilogram eroin, 6.25 kilogram kokain, 7.6 kilogram afyon sakızı, 2.7 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1.84 kilogram metamfetamin, 36 bin 931 adet ectasy, bin 196 adet sentetik ecza ve 343 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 440 bin 616 paket kaçak sigara, 85 bin 665 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 338 kişi gözaltına alındı.



SOSYAL MEDYADAKİ TERÖR SEVİCİLERİNE GEÇİT YOK



Siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 305 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 201 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.



6 BİN 866 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI



Düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise 256'sı denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 866 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 153 organizatör gözaltına alındı.



Kaynak : İHA

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