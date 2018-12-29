Örgüt ablası inkâr etti sevgilisi deşifre etti

İddianameye göre, operasyonlarda sevgilisiyle birlikte gözaltına alınan ve örgüt ablası olan A.B. adlı kadın, polisin elindeki delillere rağmen örgüt bağını inkâr etti. Bylock kullanıcısı olan ve babası da FETÖ üyeliğinden 8 ay tutuklu kalan 26 yaşındaki kadın hiçbir örgütsel görevinin bulunmadığını öne sürdü. A.B.'nin aynı operasyonda gözaltına alınan sevgilisi 28 yaşındaki F.K. ise itirafçı olup, pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirtti. İtirafçı F.K., 'A.B. kız arkadaşım olur, örgüt içinde Büyük Talebe Mesulüdür' dedi.